Биолог допустил появление акул-убийц у российских курортов Биолог Леонтьев допустил миграцию акул-убийц к российским курортам из-за глобального потепления

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Глобальное потепление может расширить ареалы обитания агрессивных видов акул и, в частности, способствовать их миграции в воды российских курортных зон, рассказал в беседе с НСН кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев.

Есть основания полагать, поскольку климат меняется в сторону потепления, и такие опасные виды проникли не то что во Владивосток, они уже плавают у берегов Курил. В наших водах была зарегистрирована даже белая акула. А это акула-людоед. Когда вы слышите, что она появилась у пляжа, лучше вообще к берегу не подходить, не то что в воду заходить, — подчеркнул эксперт.

Он назвал естественным появление агрессивного морского хищника у берегов популярного египетского курорта, где акула 9 июня убила человека в море рядом с пляжем.

В тропической зоне акулы нападали на человека и в двух метрах от берега, где глубина, грубо говоря, по пояс. Само по себе появление акул на мелководье не является чем-то выходящим за рамки. Они охотятся там, где есть пища. Чувствуют белок, кровь, пищевые отходы, — отметил Леонтьев.

Эксперт напомнил, что за миллионы лет акула идеально отточила навыки убийства, поэтому, оказавшись лицом к лицу с хищником, шансов выжить у человека практически нет. Акулу может отпугнуть электрошокер и химические репелленты с неприятным для рыбы запахом, но туристы на отдыхе вряд ли будут брать с собой в воду эти средства, резюмировал профессор.

Ранее 8 июня тигровая акула убила 23-летнего россиянина на пляже в египетской Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд.