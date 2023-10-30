Биолог дала советы по содержанию комнатных растений осенью Биолог Алексеева посоветовала опрыскивать комнатные цветы из-за жара батарей

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С наступлением осенних и зимних холодов для многих комнатных растений необходима смена режима ухода, рассказала в беседе с LIFE.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева. В частности, из-за тепла, исходящего от батарей отопления, некоторые цветы нуждаются в дополнительном опрыскивании.

Как отметила эксперт, недостаток влаги, возникающий в условиях начала отопительного сезона, может негативно сказаться на растениях, у которых начинают сохнуть кончики листьев. Поэтому рядом с ними рекомендуется ставить емкость с водой для увеличения влажности воздуха, а также опрыскивать их.

Опрыскивание проводят отстоянной водопроводной водой, регулярность зависит от культуры. Папоротники, например, надо опрыскивать ежедневно. А в целом следует внимательно изучить правила ухода за конкретными видами и соблюдать их, — посоветовала эксперт.

Также она напомнила, что открытые окна или сквозняки могут негативно отразиться на внешнем виде и состоянии многих теплолюбивых растений. Поэтому при проветривании их лучше временно переносить в другое место.

Кроме того, некоторые растения испытывают угнетение из-за сокращения светового дня. Поэтому можно использовать специальные фитолампы, спектр лучей которых максимально приближен к оптимальному и естественному свету. Включать их необходимо в определенное время, а в сумме они должны работать не менее восьми часов.

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