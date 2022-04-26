Беженка из Мариуполя потеряла кота в Сибири по пути в Находку

48-летняя жительница Мариуполя Наталья потеряла своего рыжего кота Лёсика на пути в Находку, куда она отправилась вместе с другими украинскими беженцами. Питомец сбежал из купе на станции в Новосибирской области из-за того, что почуял запах рыбы, пишет «КП-Новосибирск».

Я с детства держу кошек, как и мама. Несколько лет назад я подобрала на улице Машку, и вскоре бездомная кошка родила котят. Троих пристроила, а вот последний — рыжий и пушистый Лёсик — остался со мной, — рассказала Наталья.

У кота есть особая примета — шрам на морде после драки. По словам Натальи, Лёсик отличается бойцовым характером и популярностью среди кошек. Она вспомнила, как однажды он был три дня подключён к аппарату ИВЛ после драки. Женщина уточнила, что кот сбежал на полпути в Находку на станции в Барабинске. Хозяйка предположила, что питомца приманил запах рыбы.

Ранее беженец из Мариуполя Павел, покинувший город рано утром 18 марта с пожилыми родителями (отцу 75 лет, матери — 76), рассказал NEWS.ru, что с 16 марта его частный дом в центре населённого пункта подвергался миномётным обстрелам со стороны металлургического комбината «Азовсталь». По словам собеседника, огонь открыли националистические батальоны или бойцы ВСУ. Дом почти лишился крыши, и поскольку подвала в нём не было, семья решила покинуть его.