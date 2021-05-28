Бессмысленно и нереально: депутат отверг признание «Википедии» иноагентом

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Член комитета Госдумы по информполитике, единоросс Антон Горелкин заявил, что «Википедия» не будет признана иноагентом, если откроет офис в России, так как она действует по принципу социальных сетей. По словам депутата, в таком случае придётся выдать такой статут всем соцсетям, а это бессмысленно и нереально, передаёт «Газета.Ru».

«Вики» уже представлена в России некоммерческим партнёрством «Викимедиа РУ». Этой организации никто статус иностранного агента навешивать не пытался. Потому что она не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах, — заявил он.

По словам Горелкина, «Википедия» обладает всеми признаками соцсети, так как разрешает свободную регистрацию, предусматривает создание всего контента пользователями и его модерацию. При этом ни одну зарубежную социальную сеть в России ещё не признали иностранным агентом.

Парламентарий отметил, что от «Википедии» после принятия законопроекта потребуют также открыть кабинет на сайте Роскомнадзора для обмена информацией с властями. Он уверен, что к статьям в энциклопедии иногда появляются «вполне законные претензии».

Директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ», которое управляет российской версией «Википедии», Станислав Козловский рассказал NEWS.ru, что после принятия законопроекта о «приземлении» зарубежных IT-компаний «Википедия» получит статус иностранного агента. По его словам, сейчас российская организация не получает денег из-за рубежа и не может выступать представителем «Википедии», но инициатива требует создания представительства американской компании с финансированием из США, что автоматически ведёт к признанию организации иноагентом. Он отметил, что после признания иноагентом организация фактически не сможет работать в стране.

Накануне в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Козловский рассказал, что «Википедию» могут объявить иноагентом в России, если ресурс откроет филиал в РФ. Он подчеркнул, что российская версия сайта существует исключительно на пожертвования пользователей. Кроме того, юзеры сами пишут статьи и являются их авторами.

В свою очередь глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что иноагентом может быть признана лишь некоммерческая организация, ведущая политическую деятельность. Козловский ответил, что занимается политической деятельностью даже тогда, когда выступает в Госдуме на обсуждении этого законопроекта.

13 мая депутат-единоросс Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, по которому компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, будут обязаны открыть официальные представительства на территории Российской Федерации. В список этих организаций, опубликованный депутатом, вошла и «Википедия». Кроме того, компании хотят обязать создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.