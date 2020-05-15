«Бессмертный полк» в соцсетях набрал более 11 млн просмотров

https://static.news.ru/photo/7da875fc-968a-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» посмотрели более 11 млн раз. В проекте «Лица Победы» приняли участие около 800 тыс. человек, они загрузили 430 тыс. фотографий времён войны.

С момента запуска приложения «Бессмертный полк онлайн» в «Одноклассниках» его посетили 3,5 млн человек, из них 600 тыс. опубликовали более 1 млн карточек с данными и фотографиями ветеранов войны; онлайн-шествие в этой соцсети собрало 5,8 млн просмотров, —сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

В соцсети «ВКонтакте» в патриотической акции приняли участие 638 тыс. пользователей, а трансляцию шествия посмотрели там 5,3 млн раз. Кроме того, «ВКонтакте» вместе с «Мосфильмом» организовали и провели 14-часовой киномарафон, военные фильмы советской эпохи на этой площадке набрали 6,3 млн просмотров. В «Одноклассниках» же документальные фильмы о войне посмотрели 1,7 млн пользователей.

Как писал NEWS.ru, почти 3 млн человек подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». По словам пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольги Байбуловой, трансляция шествия велась на протяжении нескольких дней. Она была доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах. Ежедневно показывалось по 150 тысяч фотографий погибших в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин также принял участие в акции «Бессмертный полк». Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете.