Участниками виртуального «Бессмертного полка» стали почти 3 млн человек

https://static.news.ru/photo/17b1dbf6-91fa-11ea-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 3 млн человек подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом рассказала пресс-секретарь общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

По состоянию на 15:00 мск 9 мая, когда приём заявок был прекращён, мы получили 2 млн 837 тыс. 681 заявку. К сожалению, чуть-чуть не дотянули до 3 млн, — цитирует её ТАСС.

По её словам, трансляция шествия будет вестись на протяжении нескольких дней. Она доступна в соцсетях и на медиаэкранах, установленных в российских городах. Ежедневно будут показывать по 150 тысяч фотографий погибших в Великой Отечественной войне. В последующие дни портреты ветеранов можно будет увидеть на сайте «Бессмертного полка» России polkrf.ru.

Ранее президент Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк». Из-за коронавируса мероприятие прошло в виртуальном формате. Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете. В своём обращении политик отметил, что у людей ещё появится шанс пройти по Красной площади и отдать дань уважения героям Второй мировой войны, писал NEWS.ru.