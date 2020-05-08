Путин принял участие в виртуальном «Бессмертном полку»

Президент Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк». Из-за коронавируса мероприятие прошло в виртуальном формате.
Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне,
В своём обращении политик отметил, что у людей ещё появится шанс пройти по Красной площади.
Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома — наши герои всегда с нами, в нашем сердце, — сказал глава государства.
Торжества по случаю Дня Победы перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Как писал NEWS.ru, традиционные мероприятия ограничились только возложением Путиным цветов к Вечному огню и авиапарадом в небе над крупными городами.
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