Путин принял участие в виртуальном «Бессмертном полку»

https://static.news.ru/photo/0b5ffc74-91f6-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк». Из-за коронавируса мероприятие прошло в виртуальном формате.

Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне, передаёт ТАСС. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете.

В своём обращении политик отметил, что у людей ещё появится шанс пройти по Красной площади.

Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома — наши герои всегда с нами, в нашем сердце, — сказал глава государства.

Торжества по случаю Дня Победы перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Как писал NEWS.ru, традиционные мероприятия ограничились только возложением Путиным цветов к Вечному огню и авиапарадом в небе над крупными городами.