Политика

Путин принял участие в виртуальном «Бессмертном полку»

15:49, 09 мая 2020 10
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк». Из-за коронавируса мероприятие прошло в виртуальном формате.

Он записал видеообращение с портретами родителей на фоне, передаёт ТАСС. В этот момент он находился в своём кремлёвском кабинете. 

В своём обращении политик отметил, что у людей ещё появится шанс пройти по Красной площади.

Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома — наши герои всегда с нами, в нашем сердце, — сказал глава государства.

Торжества по случаю Дня Победы перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Как писал NEWS.ru, традиционные мероприятия ограничились только возложением Путиным цветов к Вечному огню и авиапарадом в небе над крупными городами.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях