Беспокоит россиян всё чаще: как за праздники справиться с профвыгоранием

В минувшем году россияне стали чаще сталкиваться с профессиональным выгоранием. Такая динамика напрямую связана с пандемией, отмечают эксперты. Длинные новогодние праздники — подходящее время для того, чтобы справиться с этой проблемой. Как побороть профвыгорание и стоит ли в условиях пандемии бросаться на поиски новой работы, если полюбить нынешнюю не получается — в материале NEWS.ru.

В 2020 году число людей, которые столкнулись с профессиональным выгоранием, увеличилось примерно на 25% по сравнению с 2019-м. Такой рост напрямую связан с пандемией. Всё дело в том, что перевод сотрудников на удалённую работу повлёк за собой размытие временных рамок трудового дня, сложности с организацией рабочего места и снижение вариативности активного отдыха. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала психолог и президент Международной ассоциации экспертов по работе с неврозом Мария Мазурина.

Профессиональное выгорание характеризуется повышенной утомляемостью, раздражительностью, перепадами настроения, апатией, эмоциональным истощением, снижением профессиональной эффективности и обесцениванием своих достижений. Если вы заметили у себя подобные симптомы, то новогодние каникулы — самое время, чтобы попытаться с этим справиться, отмечает Мазурина.

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В первую очередь психолог рекомендует дать себе вредя на отдых и провести его в комфорте.

Спросите себя: «Что для меня сейчас было бы хорошо?». Возможно, это будет что-то простое — чашка вкусного чая или просмотр сериала. Поддержите организм — соблюдайте правильный график сна и отдыха, занимайтесь физической активностью, разнообразно питайтесь. Проводите время с близкими. Каждому человеку нужна поддержка. Устройте видеоконференцию с друзьями, позвоните родителям, проведите время за играми с детьми. Займитесь хобби. Если его ещё нет, новогодние праздники — самое подходящее время, чтобы найти увлечение по душе. Мария Мазурина психолог, президент Международной ассоциации экспертов по работе с неврозом психолог, президент Международной ассоциации экспертов по работе с неврозом

Кроме того, специалист рекомендует вспомнить, что изначально привлекло вас в работе, а также подумать, какие положительные моменты есть в ней сейчас.

Далее психолог советует выписать на листе бумаги все минусы, которые присутствуют в трудовой деятельности и поразмыслить над тем, как их можно избежать. Возможно, начать делегировать часть обязанностей или же более эффективно планировать время.

Также попробуйте найти точки роста на нынешней работе. Подумайте, что нового можно привнести в вашу профессиональную деятельность и как сделать процесс более удобным и интересным. Если же справиться с профессиональным выгоранием всё же не удаётся, следует задуматься о смене работы, — посоветовала Мазурина.

imago stock&people/Global Look Press

Профессиональное выгорание у некоторых россиян также возникло из-за изменения ситуации на рынке труда. Те люди, которых не уволили, столкнулись с высокой конкуренцией квалифицированных работников. Из-за этого многим пришлось согласиться на понижение зарплаты или взвалить на себя дополнительные обязательства. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил HR-специалист Гарри Мурадян.

Давайте рассмотрим ситуацию на примере. Вы работаете юристом с зарплатой в 100 тысяч рублей. В стране кризис из-за пандемии, люди теряют работу и целыми семьями остаются без денег. На рынок труда массово выходят юристы, которые намного более квалифицированы, чем вы, и предлагают свои услуги не за 150 тысяч, как это было раньше, а уже за 80 тысяч. Они хотят получить хоть какой-то заработок. В таких условиях вы, конечно, соглашаетесь на снижение зарплаты, чтобы сохранить место. Или же начинаете нагружать себя уймой работы, чтобы выделиться в глазах начальства. Неудивительно, что в таких условиях многие сталкиваются с профессиональным выгоранием. Гарри Мурадян HR-специалист HR-специалист

Стоит ли менять работу в пандемию

Тем, кто всё-таки решил сменить нелюбимую работу в период пандемии, следует осознавать возможные сложности с трудоустройством в условиях переизбытка кадров на рынке. При этом искать новое место стоит в периоды с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы компании ищут сотрудников наиболее активно, отмечает Мурадян. А вот январские праздники и лето традиционно являются периодом затишья.

Однако заняться подготовкой к смене работы следует уже сейчас. Специалист рекомендует заранее проанализировать рынок, интересные для вас компании, уровень зарплат, а также подтянуть необходимые навыки, чтобы к периоду активного поиска выгодно отличаться от остальных кандидатов.