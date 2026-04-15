Беру стакан молока и мак для посыпки — эти «Варенки» полюбите с первого взгляда: нежный мякиш и румяная корочка

Фото: D-NEWS.ru
Беру муку, дрожжи и молоко — и пеку булочки «Варенки», в которые влюбилась с первого взгляда. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие воздушные булочки с божественной золотистой корочкой, посыпанные маком, а внутри — нежный слоистый мякиш, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 10 г сухих дрожжей, 250 мл теплого молока, 80 г сливочного масла, 80 г сахара, 1 чайная ложка соли, щепотка соды, 50 мл воды, мак для посыпки.

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте растопленное масло, соль, соду, муку, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час. Тесто обомните, разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку, сверните рулетиком, затем скрутите в улитку. Выложите на противень, дайте подойти 20 минут. Смажьте водой, посыпьте маком. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до румяной корочки. Эти булочки — первый мой удачный опыт с дрожжевым тестом, и я в восторге.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
