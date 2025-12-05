Беру апельсин, горстку вишни и чуть масла: пеку самые вкусные апельсиновые печеньки — простой десерт к чаю и кофе

Беру апельсин, горстку вишни и чуть масла: пеку самые вкусные апельсиновые печеньки — простой десерт к чаю и кофе. Ароматное и невероятно красивое печенье! Очень просто, но выглядит как произведение кулинарного искусства. Мраморная текстура, яркий цитрусовый аромат и нежная рассыпчатая структура делают эту выпечку идеальным спутником для чая, кофе или стакана холодного молока.

Для приготовления примерно 25 штук вам понадобится: 1 крупный апельсин, 120 г сахара, 1 пакетик ванилина, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст.л. апельсинового сока, 250 г муки, 5 г разрыхлителя, щепотка соли, вишня и сахарная пудра для обваливания.

Как приготовить: с апельсина снимите цедру на мелкой тёрке, из половины плода выжмите сок. Цедру разотрите с сахаром. В глубокой миске взбейте размягчённое сливочное масло с сахаром и цедрой до пышности. Добавьте яйцо и апельсиновый сок, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и солью, замесите мягкое тесто. Вмесите размороженную вишню или свежую. Аккуратно раскатайте пласт на пергаменте и порежьте на квадраты. Запекайте до готовности на 180 градусах в духовке.

