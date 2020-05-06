Берлин передал Москве 20 тысяч копий документов о советских военнопленных

Германия впервые передала российским властям копии документов о советских военнопленных.
Более 20 тысяч цифровых копий из Федерального архива ФРГ были торжественно переданы российской стороне в среду, 6 мая.
Участвовавший в церемонии посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр выразил надежду, что эти документы позволят многим семьям обрести ясность относительно судьбы их предков.
Среди переданных документов — медицинские (рентгеновские снимки, температурные листы), личные документы пленных, военные билеты и личные карточки. Позже Германия планирует
Как писал ранее NEWS.ru, подавляющее большинство россиян уверены, что значимость победы в Великой Отечественной войне с исторической точки зрения не уменьшилась даже спустя 75 лет.
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