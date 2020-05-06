Берлин передал Москве 20 тысяч копий документов о советских военнопленных

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Первые майские праздники могут оказать положительное влияние на снижение числа заражений коронавирусом в столице. Москвичи довольно сознательно подошли к соблюдению режима самоизоляции и социального дистанцирования, сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что поток людей на транспорте и на улицах города значительно снизился. Конечно, есть передвижения определённые, есть люди на улицах. Но они соблюдают режим дистанции и санитарных норм, —...