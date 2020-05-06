Общество

Берлин передал Москве 20 тысяч копий документов о советских военнопленных

19:13, 06 мая 2020
Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Германия впервые передала российским властям копии документов о советских военнопленных.

Более 20 тысяч цифровых копий из Федерального архива ФРГ были торжественно переданы российской стороне в среду, 6 мая.

Участвовавший в церемонии посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр выразил надежду, что эти документы позволят многим семьям обрести ясность относительно судьбы их предков.

Среди переданных документов — медицинские (рентгеновские снимки, температурные листы), личные документы пленных, военные билеты и личные карточки. Позже Германия планирует передать и другие документы, информирует РИА Новости.

Как писал ранее NEWS.ru, подавляющее большинство россиян уверены, что значимость победы в Великой Отечественной войне с исторической точки зрения не уменьшилась даже спустя 75 лет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях