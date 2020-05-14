Базу данных российских автовладельцев продают за биткоины

https://static.news.ru/photo/caf4aaf4-965a-11ea-bf39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продавцы из так называемого Даркнета (теневого Интернета) предлагают купить базу данных 129 миллионов российских владельцев транспортных средств.

Продавцы информации утверждают, что в базе, отрывки из которой доступны к ознакомлению, содержатся ФИО, адреса, контактные и паспортные данные автовладельцев. За базу просят 0,3 биткоина (примерно $2,8 тысяч), также возможно купить право на эксклюзивное использование информации за 1,5 биткоина (около $14 тысяч), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.

Как писал NEWS.ru ранее, перекрыт канал передачи незаконно полученных сведений из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Об этом сообщили в самой службе. Отмечается, что утечку раскрыли сотрудники Управления по противодействию коррупции и Службы информационной безопасности ФТС России совместно с представителями Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.