Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС

https://static.news.ru/photo/2e9a8a0a-9454-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФТС России/facebook.com

Перекрыт канал передачи незаконно полученных сведений из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Об этом сообщили в самой службе.

Отмечается, что утечку раскрыли сотрудники Управления по противодействию коррупции и Службы информационной безопасности ФТС России совместно с представителями Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.

Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо таможенных органов, — цитирует ТАСС сообщение.

Злоумышленники выгружали данные о таможенном декларировании и системе управления профилями рисков, которые потом продавали. Информация использовалась для ухода от уплаты пошлин.

Как писал NEWS.ru ранее, оперативник центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрий Князев был задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. Отмечается, что оперативнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать ему мерой пресечения арест.