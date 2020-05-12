Общество

Таможенники перекрыли утечку данных из баз ФТС

16:12, 12 мая 2020
Фото: ФТС России/facebook.com

Перекрыт канал передачи незаконно полученных сведений из баз данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Об этом сообщили в самой службе.

Отмечается, что утечку раскрыли сотрудники Управления по противодействию коррупции и Службы информационной безопасности ФТС России совместно с представителями Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.

Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой входило должностное лицо таможенных органов, цитирует ТАСС сообщение.

Злоумышленники выгружали данные о таможенном декларировании и системе управления профилями рисков, которые потом продавали. Информация использовалась для ухода от уплаты пошлин.

Как писал NEWS.ru ранее, оперативник центрального аппарата Федеральной таможенной службы (ФТС) Юрий Князев был задержан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы. Отмечается, что оперативнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать ему мерой пресечения арест.

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