Baza: телефонные мошенники обманули главного эксперта Центробанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонным мошенникам удалось обмануть главного эксперта Банка России, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, специалист, поддавшись на убеждения злоумышленников, перевела им более полутора миллионов рублей, взятых в кредит.

По данным канала, инцидент произошел 23 ноября. Сначала эксперту позвонил человек, представившийся сотрудником Сбербанка, и сообщил о якобы подозрительных действиях со счетом. Затем женщину переключили на специалиста «департамента безопасности» Центробанка, который заявил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.

После этого с женщиной связался еще один человек, который назвался сотрудником ФСБ. Он заявил, что эксперт под его руководством будет участвовать в операции по поимке мошенников, убедил ее взять кредиты ми перевести средства на указанные им реквизиты.

Эксперт оформила займы в двух банках на общую сумму в 1,6 млн рублей и совершила требуемые действия с ними. Только потом она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули бывшего инспектора Счетной палаты России. Они предложили 64-летней женщине перевести накопления на более безопасный счет, поскольку ее данные якобы были украдены из базы данных. Кроме того, они убедили ее продать недвижимость, объясняя это тем, что собственность могла стать залогом для получения кредита. Добычей злоумышленников стали 30 млн рублей.