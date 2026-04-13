13 апреля 2026 в 10:00

Батон по ГОСТу готовлю дома — получается в 100 раз лучше магазинных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Один раз попробовав этот хлеб, вы поймете, почему советские ГОСТы стали легендой. Его текстура и чистый, глубокий вкус пшеницы — это то, чего так не хватает современному магазинному хлебу.

Что понадобится

Вода — 300 мл, свежие дрожжи — 15 г, мука пшеничная высшего сорта — 500 г + для подпыла, сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Воду нагреваю до 35 °C, растворяю дрожжи, добавляю 250 г муки. Опару оставляю на 2 часа в тепле. Добавляю соль, сахар, оставшуюся муку, замешиваю.

Вливаю растопленное масло, вымешиваю 8–10 минут. Расстойка — 1 час, обминаю, оставляю еще на 1 час. Делю на 2 части, скругляю, отдых — 20 минут.

Раскатываю в прямоугольник 1 см, сворачиваю рулетом, защипываю. Прокатываю до 22 см. Расстойка — 1–1,5 часа. Надрезаю лезвием. Выпекаю при 190 °C: 10 минут с паром, потом 20 минут без пара.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов.

Проверено редакцией
Читайте также
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Одна сибирская хитрость — и гортензии проснутся уже в апреле: плюс 30 дней к цветению
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
Дмитрий Демичев
Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР
Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте
Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
ФСБ пресекла деятельность мошенников на фондовом рынке
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
