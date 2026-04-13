Батон по ГОСТу готовлю дома — получается в 100 раз лучше магазинных

Батон по ГОСТу готовлю дома — получается в 100 раз лучше магазинных

Один раз попробовав этот хлеб, вы поймете, почему советские ГОСТы стали легендой. Его текстура и чистый, глубокий вкус пшеницы — это то, чего так не хватает современному магазинному хлебу.

Что понадобится

Вода — 300 мл, свежие дрожжи — 15 г, мука пшеничная высшего сорта — 500 г + для подпыла, сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., масло сливочное — 30 г.

Как готовлю

Воду нагреваю до 35 °C, растворяю дрожжи, добавляю 250 г муки. Опару оставляю на 2 часа в тепле. Добавляю соль, сахар, оставшуюся муку, замешиваю.

Вливаю растопленное масло, вымешиваю 8–10 минут. Расстойка — 1 час, обминаю, оставляю еще на 1 час. Делю на 2 части, скругляю, отдых — 20 минут.

Раскатываю в прямоугольник 1 см, сворачиваю рулетом, защипываю. Прокатываю до 22 см. Расстойка — 1–1,5 часа. Надрезаю лезвием. Выпекаю при 190 °C: 10 минут с паром, потом 20 минут без пара.

