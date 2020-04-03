Бастрыкин потребовал жёстко пресекать деятельность спекулянтов масками

https://static.news.ru/photo/d6889226-75a4-11ea-af63-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился с требованием к руководителям региональных органов ведомства. Он поручил принять жёсткие меры в отношении спекулянтов медицинскими масками, которые пытаются извлечь многократную прибыль на продаже средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Об этом 3 апреля журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ. Как отметили сотрудники ведомства, во многих СМИ уже появились сведения о деятельности спекулянтов масками в Московской области, Нижегородской области и в Татарстане. Злоумышленники получают доходы, продавая средства индивидуальной защиты, столь необходимые сейчас людям, по завышенным в десятки раз ценам.

Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных подразделений незамедлительно организовать доследственные проверки и принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Следственного комитета.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники сервиса по размещению объявлений «Юла» приостановили публикации предложений о продаже медицинских масок. Это связано с ростом спекуляции на рынке.