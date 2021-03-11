Бастрыкин отстранил от должности глав управлений СК в четырёх регионах

https://static.news.ru/photo/146b7a42-8263-11eb-b5ab-96000091f725_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Следственный комитет РФ начал служебную проверку в четырёх региональных управлениях, в которых в 2020 году отмечены неудовлетворительные рабочие показатели.

Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, передаёт ТАСС. По её словам, анализ работы региональных управлений позволил выявить серьёзные недостатки в ряде субъектов.

В Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд. Там же расследование значительного числа дел проходит свыше двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей. В регионе участились случаи сообщений о коррупции, но при этом число расследованных дел коррупционной направленности непропорционально малое.

В Новосибирской области зафиксировано ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел вернули из судов на доработку. Увеличилось количество лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе несовершеннолетних. Возросло число требований прокуратуры об устранении нарушений.

В Калмыкии отмечены многочисленные необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел при незначительном числе расследованных дел. Ряд существенных недостатков выявлен в работе СУ СК по Курской области.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин на время проведения проверки отстранил от должности руководителей четырёх региональных управлений. Причинами сложившейся ситуации в СК считают управленческие ошибки начальства, плохое планирование и волокиту при расследованиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам шахты «Алексиевская» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.