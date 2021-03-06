Бастрыкин проконтролирует дело о невыплате зарплаты шахтёрам Кузбасса

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Расследование уголовного дела о невыплате зарплаты работникам шахты «Алексиевская» переведено на контроль в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Задолженность по зарплатам на обанкротившейся шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области составляет порядка 200 млн рублей.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в отношении бывшего конкурсного управляющего АО «Шахта «Алексиевская» возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по статье о «частичной невыплате свыше трёх месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат».

Допрошены и признаны потерпевшими уже 535 работников шахты. Следователи планируют допросить всех 811 рабочих для признания их потерпевшими. Также осуществляется работа с кредиторами и дебиторами угольного предприятия.

Как писал NEWS.ru, ранее глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой Кузбасса Сергеем Цивилёвым заявил, что правительство РФ разберётся с проблемой выплаты зарплаты работникам шахты «Алексиевская». При этом премьер поручил губернатору взять ситуацию под личный контроль, а также подключить к решению вопроса правоохранительные органы и ФНС. Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина, что с хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура. Цивилёв, в свою очередь, сообщил, что долг по зарплате шахтёров составляет 200 млн рублей. По его словам, большую часть сотрудников шахты уже трудоустроили.

Проблемы на шахтах «Заречная» и «Алексиевская» начались с признания банкротами как самих предприятий, так и их бенефициара — ООО «Интерконсалтинг», ранее связанного с российско-украинским бизнесменом Виктором Нусенкисом, который проявил интерес к угольной отрасли Кузбасса в конце 1990-х годов.