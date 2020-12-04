«Пир во время чумы»: вирусолог пришёл в ужас от концертов Басты в пандемию

https://static.news.ru/photo/ee014346-3622-11eb-8f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Понять, чем думают люди, отправляясь на массовые мероприятия в разгар пандемии, крайне сложно. Эти люди фактически провоцируют повышение смертности своих же близких, заявил вирусолог, генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Так он прокомментировал скандал, разразившийся после выступления в Санкт-Петербурге рэпера Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста.

На концерте были в основном молодые люди. Вероятно, они уверены, что в случае заражения легко перенесут болезнь. Однако у большинства из них есть мамы, папы, бабушки и дедушки, для которых инфекция намного опаснее, напомнил специалист.

Инцидент с массовыми мероприятиями, с концертом Басты — это как пир во время чумы. Так делать нельзя. Когда весь город пытается соблюдать карантинные мероприятия, а человек устраивает концерт, — цитируют Волчкова «Невские Новости».

Концерты Басты состоялись в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Однако рэпер подвергся жёсткой критике, так как многие, посмотрев видеоролики с выступления, пришли к выводу, что эпидемиологические ограничения соблюдены не были.

Артист утверждает, что всё было организовано на должном уровне. Причиной общественного возмущения он назвал зависть других организаторов. Представители артиста также заявили, что на концерте не было выявлено ни одного нарушения.

Тем не менее после проверки Роспотребнадзора площадка была закрыта, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточить санкции в отношении устроителей массовых мероприятий.

Администрация Ледового дворца была оштрафована на 480 тысяч рублей.

Смольный отреагировал на скандал и общий рост ужесточением ограничений с 4 декабря. В новогодние праздники с 25 декабря до 10 января бары, кафе и рестораны будут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00 часов, а с 30 декабря до 3 января будут вообще закрыты.

С 30 декабря до 10 января также не будут работать музеи и театры. Под запретом оказались автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для групп более 50 человек.

Вместе с тем городские власти, согласовавшие концерт Басты, возложили ответственность за нарушения и на самих зрителей. В городском комитете по культуре отметили, что во время проверки перед началом шоу всё соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам, а толпа возникла из-за обилия сентиментальных чувств, писал NEWS.ru.