Общество

Башкирские врачи пожаловались на невыплату денег за больных коронавирусом

20:33, 23 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы сообщили об отсутствии положенных выплат за работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Они направили соответствующее заявление в местную прокуратуру.

В настоящий момент сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту, передаёт РИА Новости. По её результатам они поймут, требуются ли меры прокурорского реагирования.

Накануне региональный Минздрав сообщал о своевременной выплате всех положенных компенсаций медикам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве несколько медиков стали жертвами COVID-19. Об этом заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. При этом он отметил, что число заразившихся медработников пока точно не известно.

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