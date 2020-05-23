Башкирские врачи пожаловались на невыплату денег за больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6d2b11ea-9d1e-11ea-85c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы сообщили об отсутствии положенных выплат за работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Они направили соответствующее заявление в местную прокуратуру.

В настоящий момент сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту, передаёт РИА Новости. По её результатам они поймут, требуются ли меры прокурорского реагирования.

Накануне региональный Минздрав сообщал о своевременной выплате всех положенных компенсаций медикам.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве несколько медиков стали жертвами COVID-19. Об этом заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. При этом он отметил, что число заразившихся медработников пока точно не известно.