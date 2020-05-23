Башкирские врачи пожаловались на невыплату денег за больных коронавирусом

Работники провизорного госпиталя Архангельской центральной районной больницы сообщили об отсутствии положенных выплат за работу с пациентами, инфицированными COVID-19. Они направили соответствующее заявление в местную прокуратуру.
В настоящий момент сотрудники ведомства проводят проверку по данному факту,
Накануне региональный Минздрав сообщал о своевременной выплате всех положенных компенсаций медикам.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве несколько медиков стали жертвами COVID-19. Об этом заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. При этом он отметил, что число заразившихся медработников пока точно не известно.
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