Банки начали разрывать договоры льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/d389df50-918a-11eb-aaa5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные организации начали разрывать договоры по программе льготной ипотеки и выставлять квартиры на торги. Об этом журналистам рассказал вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.

Я думаю, что речь идёт не о десятках процентов, но процентов 7-8, а может, и 10 процентов договоров ипотеки обслуживаться не смогут, — заявил эксперт в эфире телеканала РБК.

По словам Шлеменкова, к такой ситуации привели условия выдачи ипотеки. В настоящее время ситуация ещё не приобрела массовый характер, но в то же время, как подчеркнул эксперт, она довольная сложная.

Льготная программа ипотеки под 6,5% годовых была запущена в России в рамках антикризисных мер в апреле 2020 года. Изначально она действовала до 1 ноября, но в конце октября власти продлили действие программы до 1 июля 2021 года.

Как сообщал NEWS.ru, объём льготной ипотеки на жильё в новостройках под 6,5% годовых с момента запуска программы к концу марта может превысить 1,24 трлн рублей. Такой прогноз озвучил замруководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.