https://static.news.ru/photo/80f94ef0-ca3b-11e9-9f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

«Ростелеком», совместно с банковскими структурами, до 31 августа текущего года должен проверить качество биометрии клиентов, собираемых кредитными организациями для внутренних систем.

Такую задачу поставили по итогам встречи ассоциации Финтех (АФТ) 16 августа. Процедуру решили организовать, чтобы Центробанк, АФТ и «Ростелеком» смогли понять, можно ли использовать получаемую информацию в Единой биометрической системе провайдера, пишет РБК .

ЕБС, служащая для удалённого получения банковских услуг, столкнулась с проблемой наполняемости — по словам одного из источников, за год работы в базу данных поступило всего около 15 тысяч биометрических образцов клиентов (изображение лица и запись голоса).

Ранее News.ru сообщал, что Госдума РФ одобрила сбор банками биометрических данных россиян. Инициативу разработали несколько депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Банкам, в частности, могут разрешить получать отпечаток пальца, изображение лица и радужной оболочки глаза, запись голоса, а также рисунок вен ладони.