Банкам могут разрешить уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

Власти могут позволить наиболее крупным и надёжным банкам избавляться от бумажных вариантов договоров и переводить их в электронный вид без согласия клиентов. Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению проекта закона о переводе делового документооборота в цифровой формат. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития.

Законопроект внесён кабмином в Госдуму и должен быть рассмотрен в первом чтении, однако в ведомстве уже сейчас разрабатывают изменения ко второму чтению. Согласно текущей редакции документа, каждый участник многостороннего договора должен дать своё согласие перед уничтожением его бумажной версии и переводом в электронный вид. Оно должно подтверждаться усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

По мнению представителей Минэкономразвития, требуется внести поправки ко второму чтению из-за сложности данной процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов.

В частности, наиболее крупные и надёжные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной, — сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что планируется разрешить физлицам заверять цифровую версию документа не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью.

ЦБ и кредитные организации поддержали инициативу, однако эксперты считают, что она несёт в себе ряд рисков, такие как сбой электронного архива и утечка данных.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит законопроект, по которому с 1 января 2022 года россияне смогут отказаться от бумажных и пластиковых полисов медицинского страхования. Их данные будут внесены в реестр системы Федерального фонда ОМС. Таким образом, граждане смогут получить медицинскую услугу, предъявив лишь паспорт.