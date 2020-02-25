https://static.news.ru/photo/febf7fe2-57a0-11ea-b488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

«Ночные Волки» устроят в Крыму праздничный автомотопробег по случаю шестой годовщины воссоединения с Россией. Пробег пройдёт 18 марта по маршруту Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта.

В акции, кроме членов мотоклуба «Ночные Волки», примут участие ополченцы, участники событий февраля–марта 2014 года, а также все желающие, пишет РИА Новости.

На финише у горы Гасфорта состоится праздничный концерт и «воздушный вальс» парапланов.

В 2019 году в честь пятой годовщины «крымской весны» ЦБ выпустил памятную монету тиражом 2 млн экземпляров. На ней изображён фрагмент моста через Керченский пролив. Фоном для него служит стилизованная карта полуострова и расходящиеся лучи, писал NEWS.ru.