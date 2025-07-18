Бабушка выкинула рецепт советских пирожков — теперь готовит эти рулетики

Лавашные рулетики с капустой — это быстрая альтернатива традиционным пирожкам. Они готовятся без замеса теста и получаются хрустящими снаружи с сочной начинкой внутри. Такой вариант отлично подойдет для перекуса или легкого ужина.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 листа;
- капуста молодая — 300–400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — щепотка;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Капусту нашинкуйте, посолите и помните.
- Обжарьте лук и морковь, добавьте капусту, тушите 15 минут.
- На лаваш выложите начинку, сверните рулетом.
- Смажьте яйцом, обжарьте до золотистой корочки.
Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.