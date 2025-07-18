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18 июля 2025 в 06:04

Бабушка выкинула рецепт советских пирожков — теперь готовит эти рулетики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лавашные рулетики с капустой — это быстрая альтернатива традиционным пирожкам. Они готовятся без замеса теста и получаются хрустящими снаружи с сочной начинкой внутри. Такой вариант отлично подойдет для перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 листа;
  • капуста молодая — 300–400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Капусту нашинкуйте, посолите и помните.
  2. Обжарьте лук и морковь, добавьте капусту, тушите 15 минут.
  3. На лаваш выложите начинку, сверните рулетом.
  4. Смажьте яйцом, обжарьте до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

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рулеты
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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