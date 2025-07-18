Бабушка выкинула рецепт советских пирожков — теперь готовит эти рулетики

Лавашные рулетики с капустой — это быстрая альтернатива традиционным пирожкам. Они готовятся без замеса теста и получаются хрустящими снаружи с сочной начинкой внутри. Такой вариант отлично подойдет для перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

капуста молодая — 300–400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — щепотка;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте, посолите и помните. Обжарьте лук и морковь, добавьте капусту, тушите 15 минут. На лаваш выложите начинку, сверните рулетом. Смажьте яйцом, обжарьте до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.