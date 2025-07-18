Промзона в российском регионе подверглась атаке беспилотников В Нижегородской области БПЛА атаковали промышленную территорию в ночь на 18 июля

Ночью 18 июля в Нижегородской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время специалисты проводят осмотр мест падения обломков. Никитин отметил, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно справились с угрозой.

Министерство обороны России проинформировало о том, что за ночь удалось уничтожить и перехватить 73 украинских беспилотника в различных регионах страны. По данным ведомства, два были сбиты над Нижегородской областью.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что в ночь на 18 июля силы ПВО сбили 11 беспилотников над регионом. По его словам, атака затронула пять округов области. Речь идет о Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске.

В Запорожье из-за атаки украинских БПЛА отключилось электричество в части населенных пунктов. Губернатор Евгений Балицкий заявил, что дроны ударили по высоковольтному оборудованию.