Азу по-татарски готовлю так — ноты классики в легком исполнении

Азу — блюдо с историей и четкими канонами: мясо, соленые огурцы, картофель и томатная основа. Этот рецепт бережно сохраняет дух и структуру классики, но предлагает более быстрый и легкий вариант.

Что понадобится

Куриное филе (бедро или грудка) — 500 г, картофель — 4-5 шт. (около 600 г), крупная луковица, соленые огурцы — 2-3 шт. (150–200 г), чеснок — 2-3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., растительное масло — для жарки, вода или бульон — 200–250 мл, соль, черный молотый перец, сахар — щепотка, свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Лук нарезаем перьями, картофель очищаем и режем крупными брусочками, чеснок измельчаем, соленые огурцы нарезаем соломкой. Куриное филе нарезаем средними ломтиками.

В сковороде с разогретым маслом обжариваем картофель до румяной корочки со всех сторон, не доводя до полной готовности, и выкладываем на бумажное полотенце.

В ту же сковороду добавляем масло, обжариваем курицу до золотистой корочки, не соля, и перекладываем в миску.

Пассеруем лук до мягкости, добавляем томатную пасту и обжариваем 1-2 минуты. Кладем соленые огурцы и чеснок, перемешиваем.

Вливаем горячую воду или бульон, добавляем соль, перец, щепотку сахара для баланса вкуса. Возвращаем в сковороду курицу, тушим под крышкой на среднем огне около 10 минут.

Добавляем обжаренный картофель, аккуратно перемешиваем и тушим все вместе еще 5--7 минут до полной готовности картофеля. Подаем блюдо горячим, обильно посыпав свежей рубленой зеленью.