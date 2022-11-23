Автоюрист раскрыл порядок действий при автоподставе Автоюрист Славнов посоветовал сразу же обратиться в полицию в случае автоподставы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае автоподставы важно не вступать в диалог с мошенниками, а сразу же обратиться в правоохранительные органы, рассказал Lenta.ru автоюрист Дмитрий Славнов. Речь идет о случаях, когда злоумышленники намеренно попадают под машину, после чего появляется «свидетель» и начинает шантажировать водителя, вымогая у него деньги, уточнил эксперт. По его словам, после обращения в полицию злоумышленники, как правило, покидают место ДТП.

Как правило, такие случаи разворачиваются следующим образом: «сбивают» одного, на месте сразу появляется «свидетель», который все видел и даже совершенно случайно снял все на телефон. Они начинают предлагать закрыть глаза на ДТП и никуда не обращаться за плату, как правило, в 25–30 тысяч рублей, — посоветовал Славнов.

Юрист уточнил, что мошенники не станут дожидаться сотрудников МВД, так как оперативники смогли бы быстро установить другие аналогичные случаи с их участием. В таком случае на них завели бы дело о мошенничестве, рассказал юрист. Если вдруг автоподставщики все же не уедут, нужно отправиться с ними в травмпункт, зафиксировать травмы и передать номер страховой, уточнил Славнов.

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