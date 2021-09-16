Автор жалобы на «Проект» подал в суд на «Медузу»

Ветеран МВД и глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин подал в суд на издание «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) и зарегистрированное в Донецке СМИ Newspot.ru. Иск опубликован на сайте Одинцовского городского суда Московской области. Ранее по его жалобе власти признали нежелательной организацией расследовательское издание «Проект».

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 15 сентября. «Медуза» уточняет , что причиной разбирательства стал материал о давлении на независимые СМИ «Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах. Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли „доносчики“ и Совет безопасности России». Текст был открыт для перепечатки, поэтому Newspot.ru скопировало его.

Бородин оспаривает информацию о том, что в 2019 году он пожаловался в ФСБ на издание Baza после расследования о строящемся на Рублёвке особняке Игоря Сечина. Он требует опровергнуть факт подачи жалобы, однако в оригинальном тексте уже было уточнение, что сам он называет это утверждение дезинформацией.

После жалобы активиста на издание «Проект» его издатель, компания Project Media, была признана российскими властями нежелательной. Издание прекратило работу, а его главный редактор открыл новый проект — «Агентство».

Кроме того, Бородин жаловался в прокуратуру на книгу пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере № 3». По его мнению, в ней есть «описание лесбийских постельных сцен, инструкция по курению гашиша, сцены, описывающие самоубийство как способ решения проблем». Книга имеет маркировку «18+» и продаётся в плёнке, снять которую можно только после покупки произведения.