Автор канала «Лиса Рулит» оценила решение YouTube не показывать дизлайки

Никому из YouTube-блогеров не нравятся дизлайки, так что они позитивно отнесутся к решению видеосервиса не показывать число негативных оценок под видеороликами, рассказала NEWS.ru автор канала «Лиса Рулит» Елена Лисовская. Таким образом она прокомментировала исчезновение статистики отметок «не нравится». Отныне она станет доступной только самим блогерам.

Что касается продвижения видео, это никак вообще ни на что не влияет. Та аудитория, которая просто так необоснованно ставит дизлайки и радуется тому, что дизлайков у кого-то много, она обычно никому из каналов и не нужна. Поэтому глобально я не думаю, что что-то поменяется. Может быть, негативные люди, которые ходят с канала на канал, чтобы гадить в комментариях и ставить дизлайки, им станет менее интересно жить. А так, по заходу видосов, по количеству просмотров, я не думаю, что что-то вообще поменяется, — подчеркнула Лисовская.

Видеосервис YouTube прекратит показывать количество отрицательных оценок под опубликованными видео. При этом сама кнопка «не нравится» сохранится, однако статистику смогут видеть только авторы опубликованного контента.

Нововведение начали внедрять с 10 ноября, такое решение принимается на основании проведённого компанией эксперимента. В компании надеются, что данное решение позволит защитить создателей видеороликов от нападок и снизит риск атак, когда зрители намеренно увеличивают число отрицательных отзывов в чьём-либо произведении.

Ранее в СМИ был опубликован список самых популярных соцсетей, несущих опасность для подростков. В число опасных попали TikTok, Snapсhat, ASKfm, Tinder и Instagram. К примеру, последний может вызывать депрессию у женщин из-за того, что они начинают хуже относиться к своему телу на контрасте с идеальными чужими снимками.