Автомобилистам рассказали, когда личный транспорт могут забрать Юрист Миронов рассказал о возможности изъятия у россиян автомобилей по уголовным делам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что хотя закон стоит на страже прав владельцев автомобилей, однако в ряде случаев личный транспорт все же могут забрать. Лишаются машины те, кто управляет ею без прав или в состоянии опьянения, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Миронов рассказал, что также помимо воли владельца могут забрать автомобиль и в производстве по уголовным делам, и в качестве обеспечения ответственности собственника по взятым обязательствам. Речь идёт о всевозможных долгах перед банками и организациями или по алиментам.

Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен, — подчеркнул Миронов.

Редким случаем он назвал реквизицию автомобиля. Её порядок прописан в законе, что гарантирует владельцу автомобиля выплату его стоимости, добавил юрист.

Ранее стало известно, что российским автомобилистам могут усложнить получение водительских прав. Депутаты собираются рассмотреть новые поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных». По новым изменениям, если врач обнаружит заболевание, которое накладывает ограничения на управление автомобилем, ему нужно внести всю информацию об этом в единую базу данных.