Автомобили для борьбы с коронавирусом разработали в России

https://static.news.ru/photo/4057b2aa-8d41-11ea-9fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: GAZ/facebook.com

Российские автомобильные производители разработали транспортные средства для борьбы с коронавирусом.

«Группа ГАЗ» представила линейку пассажирского транспорта. Автобусы оборудованы поручнями с антибактериальным покрытием, бесконтактными кнопками запроса остановки и облучателями-рециркуляторами воздуха. В них также можно дополнительно установить фильтры системы кондиционирования, сообщает «Газета.ru».

В пресс-службе завода «Урал» рассказали, что в ближайшее время запустят в производство мобильный госпиталь на базе полноприводного «Урала Next». Автомобиль будет оснащён аппаратом ИВЛ. Машина рассчитана на оказание помощи людям в труднодоступных регионах.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин предложил выделить дополнительные 5 млрд рублей на покупка автомобилей скорой помощи. Эта мера повысит доступность и оперативность медпомощи, в том числе в малых городах и сёлах.

На 3 мая в России зарегистрировано 134 686 случаев коронавирусной инфекции (10 633 за последние сутки), 16 639 человек выздоровели (1626 за последние сутки). Умерли 1280 человек (58 за последние сутки). В Москве — 68 606 заболевших (5948 за последние сутки), 7029 выздоровели, 729 умерли.