Автомобили для борьбы с коронавирусом разработали в России

Российские автомобильные производители разработали транспортные средства для борьбы с коронавирусом.
«Группа ГАЗ» представила линейку пассажирского транспорта. Автобусы оборудованы поручнями с антибактериальным покрытием, бесконтактными кнопками запроса остановки и облучателями-рециркуляторами воздуха. В них также можно дополнительно установить фильтры системы кондиционирования,
В пресс-службе завода «Урал» рассказали, что в ближайшее время запустят в производство мобильный госпиталь на базе полноприводного «Урала Next». Автомобиль будет оснащён аппаратом ИВЛ. Машина рассчитана на оказание помощи людям в труднодоступных регионах.
NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин предложил выделить дополнительные 5 млрд рублей на покупка автомобилей скорой помощи. Эта мера повысит доступность и оперативность медпомощи, в том числе в малых городах и сёлах.
На 3 мая в России зарегистрировано 134 686 случаев коронавирусной инфекции (10 633 за последние сутки), 16 639 человек выздоровели (1626 за последние сутки). Умерли 1280 человек (58 за последние сутки). В Москве — 68 606 заболевших (5948 за последние сутки), 7029 выздоровели, 729 умерли.
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