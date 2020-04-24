Путин предложил удвоить сумму на закупку машин скорой помощи

https://static.news.ru/photo/f58d2de6-862d-11ea-bf7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин предложил выделить дополнительно 5 млрд рублей за закупку автомобилей скорой помощи.

Считаю необходимым направить ещё 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, — цитирует ТАСС его заявление на совещании по поддержке отечественного автопрома.

По мнению Путина, эта мера повысит оперативность и доступность медпомощи, в том числе в малых городах и сёлах.

Глава государства напомнил о планах по приобретению 1,2 тысячи реанимобилей для региональных медучреждений. На эти цели уже выделено 5,2 млрд рублей.

Президент подчеркнул, что спецавтомобили должны поступить в регионы как можно быстрее, и попросил кабмин и руководство субъектов контролировать этот вопрос.

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства призвал обеспечить стабильную работу автопрома в условиях пандемии и поддержать спрос на его продукцию. Он завил, что 12 автопроизводителей смогут рассчитывать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств.