Автоэксперты назвали самые популярные у россиян автомобили

https://static.news.ru/photo/92965182-d4b0-11ea-98a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковые машины семейства Lada остаются самыми продаваемыми у российских дилеров. Несмотря на общее снижение продаж автомобилей, они с большим отрывом опережают конкурентов.

С января по июнь граждане страны приобрели 126,6 тысячи машин этой марки. Это на 22% меньше, чем за первые шесть месяцев 2019 года, сказано в отчёте аналитического агентства «Автостат». При этом самой популярной стала Lada Granta, которую купили 48,7 тысячи раз, хотя это и меньше на 18,7%, чем годом ранее.

Сокращение продаж у российского лидера оказалось самым большим. Корейские KIA и Hyundai, которые заняли второе и третье место, потеряли меньший объём рынка. Их было реализовано 88,9 тысячи и 66,8 тысячи единиц соответственно. Снижение составило 13% и 14,4%.

В пятёрку лидеров российского рынка по итогам первого полугодия также вошли французский Renault, у которого было продано 51,7 тысячи штук, или на 18,7% меньше, а также японская Toyota с реализованными 40,2 тысячи автомобилей, что ниже прошлого года на 12,3%.

В общей сложности за полгода россияне приобрели порядка 600 тысяч новых автомобилей. Рынок сократился на 17%.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предложила привязать полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не к автомобилю, а к конкретному человеку. Таким образом, ответственность за вероятные аварии должен будет нести не владелец транспортного средства, нередко не причастный к ДТП, а именно тот человек, который сидел за рулём и допустил столкновение, даже если автомобиль ему не принадлежит.