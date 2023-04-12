Автолюбителям на Камчатке после мощного выброса пепла придется менять воздушные фильтры, страдающие от мелкой пыли, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он подчеркнул, что сделать это будет необходимо через несколько километров в пути, иначе воздух перестанет поступать и машина может заглохнуть.
Хуже, если мелкие частицы пепла пройдут через фильтр, если его установили неправильно или он бракованный. В этом случае страдают двигатель и радиатор. Последний забивается «шубой» из пыли, нарушая теплообмен, двигатель перегревается и повреждается, — сказал Шкуматов.
Также в подобной ситуации специалист посоветовал обращать внимание на температуру охлаждающей жидкости и в целом на поведение автомобиля.
Глава вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что последствия извержения вулкана Шивелуч, произошедшего ночью на Камчатке, пока сложно выяснить из-за плохой погоды и облачности. По словам ученого, ночное извержение продолжалось около пяти часов и утром над Ключами висела огромная пепловая туча, в результате днем было темно как ночью.
Камчатский филиал Геофизической службы РАН ранее сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.