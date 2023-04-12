Автоэксперт рассказал, какие проблемы из-за пепла ждут жителей Камчатки Автоэксперт Шкуматов: после выброса пепла на Камчатке водителям придется менять фильтры

Фото: Дмитрий Мельников/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН/t.me/s_volcanology

Автолюбителям на Камчатке после мощного выброса пепла придется менять воздушные фильтры, страдающие от мелкой пыли, рассказал NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Он подчеркнул, что сделать это будет необходимо через несколько километров в пути, иначе воздух перестанет поступать и машина может заглохнуть.

Хуже, если мелкие частицы пепла пройдут через фильтр, если его установили неправильно или он бракованный. В этом случае страдают двигатель и радиатор. Последний забивается «шубой» из пыли, нарушая теплообмен, двигатель перегревается и повреждается, — сказал Шкуматов.

Также в подобной ситуации специалист посоветовал обращать внимание на температуру охлаждающей жидкости и в целом на поведение автомобиля.

Глава вулканической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук сообщил, что последствия извержения вулкана Шивелуч, произошедшего ночью на Камчатке, пока сложно выяснить из-за плохой погоды и облачности. По словам ученого, ночное извержение продолжалось около пяти часов и утром над Ключами висела огромная пепловая туча, в результате днем было темно как ночью.

Камчатский филиал Геофизической службы РАН ранее сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.