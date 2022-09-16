Автоэксперт рассказал, как защитить авто от воздействия реагентов зимой Автоэксперт Солдунов: защитить кузов и днище авто от реагентов можно особыми покрытиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С наступлением зимы трассы начнут покрывать реагентами, которые могут повредить днище автомобиля и его покраску, рассказал автоэксперт Валерий Солдунов. По его словам, чтобы избежать проблем, следует покрывать уязвимые элементы авто особыми защитными покрытиями. Также специалист рекомендует зимой оставлять машину в помещении, чтобы она успевала высохнуть до следующей поездки по городу, пишут СМИ.

Солдунов рассказал, что для сохранности авто зимой важно следить за состоянием его днища. Для этого подойдет обработка химическими средствами или установка локеров — специальных защитных элементов из металла или пластика. Также автоэксперт добавил, что реагенты могут повредить лакокрасочное покрытие машины. Чтобы предотвратить это, важно обрабатывать кузов воском, который будет отталкивать от него всю воду и грязь.

Для защиты от вредоносного воздействия реагентом автовладельцам не следует бросать свои машины на улице, лучше разместить авто в продуваемом помещении, чтобы оно могло сохнуть, посоветовал Солдунов. Также эксперт рекомендует автовладельцам регулярно мыть автомобиль, обращая особое внимание на элементы, которые соприкасаются с активной средой.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Эксперт считает, что санкции могут повлиять на предложение зимней резины, поэтому с ее покупкой стоит поторопиться.