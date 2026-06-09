Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 10:17

Автоэксперт рассказал, как изменятся правила сдачи на права для мотоциклов

Автоэксперт Попов: для мотоциклистов подготовят ряд уникальных вопросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мотоциклистам могут подготовить ряд уникальных вопросов для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, рассказал 360.ru эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Он отметил, что сейчас специалисты обсуждают изменения в экзаменационных билетах.

Судя по всему, в ближайшее время экзамен на автомобиль и на мотоцикл разойдутся по содержанию вопросов. Будет категория «А» отдельно, где появится много вопросов, касающихся именно безопасного управления мотоциклом с учетом возможных рисков и угроз, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что новая система будет учитывать специфику управления двухколесным транспортом. По его словам, так водители будут более подготовлены к реальным ситуациям на дороге.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что условия ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля. Он отметил, что сейчас на дорогах слишком много разных моделей.

Общество
права
мотоциклисты
экзамены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 9 июня: замедление, когда заблокируют
Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Нарушитель пытался сбежать от полицейских и попал в пасть аллигатора
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.