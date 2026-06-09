Автоэксперт рассказал, как изменятся правила сдачи на права для мотоциклов Автоэксперт Попов: для мотоциклистов подготовят ряд уникальных вопросов

Мотоциклистам могут подготовить ряд уникальных вопросов для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, рассказал 360.ru эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Он отметил, что сейчас специалисты обсуждают изменения в экзаменационных билетах.

Судя по всему, в ближайшее время экзамен на автомобиль и на мотоцикл разойдутся по содержанию вопросов. Будет категория «А» отдельно, где появится много вопросов, касающихся именно безопасного управления мотоциклом с учетом возможных рисков и угроз, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что новая система будет учитывать специфику управления двухколесным транспортом. По его словам, так водители будут более подготовлены к реальным ситуациям на дороге.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что условия ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля. Он отметил, что сейчас на дорогах слишком много разных моделей.