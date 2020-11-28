Автоэксперт предупредил об утечке данных из баз ГИБДД

https://static.news.ru/photo/f22f1f22-322d-11eb-8acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если частные компании получат доступ к базам ГИБДД, произойдёт серьёзная утечка личной информации, считает автоэксперт и телеведущий Вячеслав Субботин. Ранее в МВД РФ сообщили, что агрегаторы такси и каршеринговые компании получат в 2021 году доступ к базам данных ГИБДД для запроса данных о водительских удостоверениях.

Будет серьёзная утечка личных данных автовладельцев. По водительскому удостоверению можно узнать, где живёт человек, какая у него медицинская справка, чем он болеет, — рассказал URA.RU Субботин.

По его мнению, водители при этом никак не смогут защитить свои права. Субботин посоветовал частным компаниям самим нарабатывать базу данных, а не брать её у ГИБДД.

Как писал NEWS.ru, утечка личных данных затронула около 12 млн граждан, которые были клиентами микрофинансовых организаций в 2017–2019 годах. Продавец базы данных заявлял, что в ней содержатся имена и все паспортные данные заёмщиков, а также номера их телефонов и электронных кошельков. РБК обзвонил часть клиентов МФО, информация о которых есть в «пробнике» базы данных, её бесплатной части. Четверть из тех, до кого удалось дозвониться, сообщили, что оформляли микрозаймы в компании «Микроклад».

Уточняется, что в базе данных нет информации о СНИЛС клиентов, номера которых обычно требуются при оформлении микрозайма онлайн, но мошенники, купившие базу, могут пытаться выяснить эту информацию при звонке.