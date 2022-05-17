Автоэксперт предположил, каким будет новый «Москвич» Автоэксперт Субботин: «Москвич» будет похож на иранский или китайский автомобиль

Автомобильная промышленность / Фото shutterstock.com

«Москвич», который, предположительно, вновь будет запущен в производство, скорее всего будет похож на иранские, китайские или индийские машины, предположил автоэксперт Вячеслав Субботин. Он напомнил, что именно Китай сейчас является главным партнёром России по производству автомобилей, пишет «Слово и Дело».

На мой взгляд автомобильного инженера, «Москвич» будет похож на какой-то китайский автомобиль с раскосыми глазами. Даже не сомневайтесь. Есть варианты, что на индийский или на иранский автомобиль. Других вариантов и нет, и Сергей Собянин это прекрасно понимает. Возродить «Москвич», то есть возродить машину в варианте 2141 невозможно, — заверил Субботин.

Он аргументировал свою точку зрения тем, что модель «Москвича» очень устаревшая: она не соответствует современным нормам экологии и безопасности. Более того, комфорт и динамика машины также не выдерживают конкуренции с более новыми моделями. Субботин считает, что в России нет ни специалистов, ни оборудования, которые позволили бы конструировать «Москвич».

Поэтому единственный вариант — пригласить какой-нибудь китайский бренд на эту площадку, занять людей и производить китайские автомобили под брендом «Москвич», — резюмировал автоэксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов предположил, что после национализации российских активов Renault на заводе в Москве будут производить электромобили «Лада» и «Ока», возможно, даже будет запущено производство советской марки «Москвич». Он считает, что на заводе «Автофрамос» можно производить российские электромобили, если не возникнет необходимости заменить оборудование.