Автоэксперт предложил повышать безопасность дорожного движения рекламой

Социальная реклама поможет повысить безопасность дорожного движения, заявил экс-депутат Госдумы, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в разговоре с argumentu.ru. Действующая система штрафов по видеокамерам не предупреждает нарушения, только наказывает за уже совершённые, отметил он.

Например, в Англии используется кровавая реклама, и там реально показывают, как по салону во время ДТП летают и бьются люди, которые не были пристёгнуты ремнями. Ну что ж, это касается Великобритании, там любят такую чернуху, которая действует на людей отрезвляюще. Но ведь даже если снять видео без лишней крови, то такая реклама всё равно подействует на сознание и подсознание, и участники движения начнут менять своё поведение на дороге, — сказал Лысаков.

Он добавил, что нужно действовать на профилактику, а в России сейчас просто собирают «штрафные деньги». По его словам, только в Москве каждый год выписывают 30 млн рублей штрафов. При этом камеры не могут определить несовершеннолетнего или пьяного за рулём, поэтому очередной счёт просто приходит владельцу машины.

Ранее завершилось общественное обсуждение третьей редакции проекта ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования». Это единый свод нормативов по безопасности пешеходов, которого ранее не существовало в России.