Автоэксперт оценил последствия санкций в премиальном сегменте рынка

Возможные санкции на поставку дорогих автомобилей не затронут массовый рынок РФ, заявил руководитель отдела «Авто» делового портала BFM.ru Алексей Аксёнов изданию «Компания». Они коснутся машин ценой выше 5 млн рублей, считает он.

Катастрофически по России такое ограничение не ударит, потому что оно коснётся богатых людей, а не массового рынка. Второй рынок представлен такими машинами, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta. Правда, и эти авто, которые ещё недавно можно было купить за 1,5–2 млн рублей, сейчас стоят у дилеров 3,5 млн, — сказал Аксёнов.

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Ивана Федякова, половина россиян вовсе не могла купить машину, а вторая ездит на гораздо более дешёвых. Дорогие автомобили в России будут появляться через реэкспорт и от этого станут ещё дороже, предположил он.

Ранее Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. По этой причине цены на имеющуюся продукцию на складах внутри страны взлетели в несколько раз. Представители отрасли заявляют о беспрецедентной ситуации.