Автоэксперт оценил планы Минздрава по изменению правил медосмотра водителей

https://static.news.ru/photo/b6f11efc-a7df-11ea-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы Минздрава изменить порядок прохождения медосвидетельствования водителей транспортных средств не вызывают такого отторжения, как предыдущий проект ведомства. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал, что человек <...> явно употребляет в больших количествах алкоголь <...>, он мог направить на дополнительное обследование, — пояснил он в интервью RT.

Сейчас, по словам специалиста, это прописано чуть более чётко. Большей части водителей новое правило не коснётся, подытожил он.

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правила о медицинском освидетельствовании. Согласно инициативе, не все водители должны будут сдавать анализы для диагностики употребления спиртного.

Тестирование крови или мочи будет необходимо только при соответствующем заключении психиатра или нарколога. Они будут выявлять синдромы заболеваний, которые являются противопоказанием для вождения транспортных средств, писал NEWS.ru.

Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Это вызвало резкий рост очередей за получением документа по всей стране, из-за чего ведомство приостановило действие своего приказа.