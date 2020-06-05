Минздрав хочет изменить правила освидетельствования водителей

https://static.news.ru/photo/3b820fb2-a765-11ea-9b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в правила о медицинском освидетельствовании. Согласно инициативе, не все водители должны будут сдавать анализы для диагностики употребления спиртного.

Тестирование крови или мочи будет необходимо только при соответствующем заключении психиатра или нарколога. Они будут выявлять синдромы заболеваний, которые являются противопоказанием для вождения транспортных средств, говорится в тексте проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как писал NEWS.ru, Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако затем ведомство приостановило действие своего приказа. Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал умного подхода к введению новых обследований и раскритиковал резкое повышение стоимости медсправок для ГАИ, вызвавшее появление длинных очередей в регионах, в которых люди умирали и теряли сознание.