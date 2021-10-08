Автоэксперт назвал «вредной» идею о запрете парковок во дворах

Москвичи испытывают трудности при попытке припарковаться на улицах города, если запретить им ставить машины во дворах, ситуация только ухудшится. Своё мнение по этому поводу высказал адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с «Радио 1».

Запрет парковки во дворах, на мой взгляд, это идея довольно вредная, потому что машины нужно куда-то девать, — признался Радько.

Он аргументировал свою позицию тем, что если жильцам дома не удастся припарковать свою машину во дворе, то, скорее всего, они будут оставлять её «где попало», например, на проезжей части. Основной причиной проблемы с парковками в Москве Радько назвал неподготовленность улично-дорожной сети к большому количеству автомобилей.

К сожалению вся улично-дорожная сеть строилась много лет назад, а сейчас всё строится в основном без учёта того, что здесь будет огромное количество автомобилей, и поэтому машины стоят где попало. И пока эта проблема никак не решается. Проблема будет только нарастать, — предсказал он.

Ранее NEWS.ru выяснил у блогера и сооснователя фонда «Городские проекты» Ильи Варламова, почему с каждым годом автомобилистов становится всё меньше.