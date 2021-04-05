Автоэксперт назвал ключевые причины для смены моторного масла

https://static.news.ru/photo/2db4f4e8-95db-11eb-911b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть четыре важных фактора для смены моторного масла весной, сообщил эксперт журнала « За рулём » Михаил Колодочкин.

По его словам, в первую очередь нужно помнить о том, что за зиму техническая жидкость портится, так как мотор работает дольше и с большей нагрузкой из-за регулярных пробок и перегревов.

На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива, — пояснил он.

Также серьёзно ухудшает характеристики масла в зимний период попадающий в него водяной конденсат.

Колодочкин уточнил, что вторая причина вызвана снижением уровня масла. Она связана с тем, что из-за холодов уплотнения теряют свою эластичность. В результате масла становится меньше, а одним и тем же частицам приходится работать больше.

В итоге масло быстрее стареет и перестаёт эффективно защищать детали двигателя, — отметил эксперт.

Ещё одной причиной для смены масла с приходом весны является потребность автомобиля в жидкости с более высокой вязкостью, нежели зимой. Четвёртым фактором Колодочкин назвал простаивание машины в гараже в зимний период.

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