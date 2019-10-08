https://static.news.ru/photo/cd5350c2-e9c4-11e9-954a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить увеличения утилизационного сбора для автопроизводителей. По мнению представителей отрасли, в случае повышения сбора приобретение автомобиля для населения станет практически недоступным.

Это, в свою очередь, приведёт к падению налоговых отчислений в бюджеты, говорится в сообщении РОАД. Ранее соответствующую просьбу автодилеры направили в правительство РФ и Ассоциацию европейского бизнеса.

Размер утильсбора повышался начиная с 2012 года, когда был введён. Последний раз повышение было в 2018 году, отмечает « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, Министерство промышленности и торговли разработало и направило в правительство предложение по повышению ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Ставка может увеличиться на 80%, а в сегменте легковых авто — на 110%. По мнению экспертов, это связано с желанием сохранить нагрузку на импорт машин после снижения пошлин с 10 сентября 2019 года.