«Аврору» обеспечат самолётами Sukhoi Superjet 100 и Ил-114

https://static.news.ru/photo/68ad25e4-9279-11eb-adbc-96000091f725_660.jpg Фото: Instagram/aurora.airlines

Для дальневосточной авиакомпании «Аврора» подписали дорожную карту закупки самолётов. В ней прописан график поставок отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100 и Ил-114.

Как сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, документ подписали представители компании, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Минпромторг России.

Мы подписали дорожную карту закупки воздушных судов между авиакомпанией «Аврора», ГТЛК и Минпромторгом, где есть график поставки российских самолётов Sukhoi Superjet, Ил-114 и легкомоторного судна, — сказал чиновник.

Он отметил, что последнее пока готовится профильным ведомством, скорее всего, это будет «Байкал».

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна приступить к работе в течение месяца. Об этом 17 марта 2021 года заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, компания уже распределила между всеми дальневосточными субъектами РФ по 5% акций, писал NEWS.ru.