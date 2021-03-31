«Аврору» обеспечат самолётами Sukhoi Superjet 100 и Ил-114

Для дальневосточной авиакомпании «Аврора» подписали дорожную карту закупки самолётов. В ней прописан график поставок отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100 и Ил-114.
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Мы подписали дорожную карту закупки воздушных судов между авиакомпанией «Аврора», ГТЛК и Минпромторгом, где есть график поставки российских самолётов Sukhoi Superjet, Ил-114 и легкомоторного судна, — сказал чиновник.
Он отметил, что последнее пока готовится профильным ведомством, скорее всего, это будет «Байкал».
Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна приступить к работе в течение месяца. Об этом 17 марта 2021 года заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, компания уже распределила между всеми дальневосточными субъектами РФ по 5% акций, писал NEWS.ru.