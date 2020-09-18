«Aвито»: в России резко увеличился спрос на постройку бань и саун

https://static.news.ru/photo/72e2ff8c-f9c9-11ea-b928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С конца лета 2020 года в России зафиксирован резкий рост спроса на постройку бань и саун. Этот показатель в августе — сентябре вырос на 67% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили аналитики «Авито Услуги».

Как говорится в пресс-релизе компании, самый высокий интерес к проектам по строительству бань зафиксирован в Московской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан. Как отмечает компания, спрос на бани в каждой из областей составляет примерно по 6% от спроса по всей стране.

Лидером по динамике роста спроса на бани является Башкирия с показателем в 160% в сравнении с прошлым годом. Следом идёт Волгоградская область, показавшая рост в 146%, затем — Ульяновская с 129%. Управляющий директор «Авито Услуг» Артём Кумпель подтвердил, что спрос в нынешнем году превзошёл обычный сезонный.

В этом году мы отмечали всплески интереса к загородным участкам и ко всему, что связано с их благоустройством. За непродолжительный период ограничений многие изменили своё отношение к загородной недвижимости, — заявил представитель компании.

По его словам, это привело к тому, что россиянам более интересно приобретение загородной недвижимости, а не её долгосрочная аренда, как было ранее. В годовом выражении по августу интерес к покупке загородной недвижимости вырос на 51%, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости». В «Авито Услугах» отмечают, что в такой ситуации желание людей благоустраивать приобретённые участки и строить на них бани является естественным.

Примечательно, что предложение по строительству бань выросло на 19% в сравнении с августом — сентябрём прошлого года. Лидером тут оказалась Волгоградская область, где рост предложения составил 55%.

Аналитики рассказали и о средней цене постройки бани. По их данным, возведение бани или сауны в среднем обходится в 175 тыс. рублей (без учёта материалов), что на 7% дешевле, чем в 2019 году. В прошлом году средняя цена составляла около 190 тыс. рублей.

Как сообщал NEWS.ru, в июле этого года риелторы сообщили о заметном увеличении спроса на загородные дома и дачи во время пандемии коронавирусной инфекции в России. Рост спроса объясняется тем, что россияне не могли путешествовать, а также были вынуждены находиться в замкнутом пространстве во время режима самоизоляции.

В конце июля федеральный портал «Мир квартир» опубликовал исследование, свидетельствующее о падении цен на загородные дома в Москве и Московской области. Падение средней цены на коттедж составило 5,5% в Москве и 2% в Подмосковье.