Авиакомпания «Россия» изолирует пассажиров с подозрением на COVID-19

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Авиакомпания «Россия» выделит места для изоляции летящих в Турцию пассажиров с подозрением на коронавирусную инфекцию, заявил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Согласно требованиям авиавластей Турции, авиакомпании должны оставить пустыми два последних ряда по правой стороне самолёта для пассажиров с возможным подозрением на коронавирус, — передаёт слова Старикова ТАСС.

Он также отметил, что прилетающие на территорию Турции авиакомпании должны убрать печатные материалы из карманов впередистоящего кресла.

Кроме того, «Россия» выполняет связанные с прилётом и вылетом пассажиров требования властей РФ. По его словам, попадание на самолёт инфицированного маловероятно, так как все пассажиры неоднократно проверяются в аэропортах и на входе на воздушное судно.

Также бортпроводники будут следить за ношением пассажирами средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, самолёты обрабатываются рекомендованными Роспотребнадзором средствами, — подчеркнул Стариков.

Регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений было прекращено в России с 27 марта из-за распространения коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Как ранее писал NEWS.ru, авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда рейсов в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса. Пассажиры, уже купившие до 1 мая туда билеты с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер либо вернуть свои деньги.