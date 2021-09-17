Авиакомпании заявили о многомиллионных убытках из-за новых правил

Представители авиакомпаний выступили против нового регламента Росавиации, который предполагает выдачу разрешений на бортовые радиостанции в течение десяти рабочих дней. Потери от простоя в этом случае могут достигать 60 млн рублей за самолёт. В ведомстве заявили, что окончательного решения по проекту пока нет, пишет «Коммерсант».

Бортовые радиостанции представляют собой устройства связи между диспетчерскими пунктами на земле и экипажами других самолётов. По действующему регламенту разрешение на бортовую радиостанцию выдаётся на два года, после чего его надо получать заново. В новом документе говорится о том, что разрешение могут стать бессрочными. Но выдавать их будут в течение 10 рабочих дней, приостанавливая эксплуатацию самолёта.

В авиакомпаниях подчёркивают, что связь на бортах почти никогда не выходит из строя, однако радиостанции нередко приходится менять из-за технических неисправностей, связанных с температурными перепадами, а также воздействием гроз и молний. По оценке президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, расходы авиакомпаний из-за нового регламента составят $15 тыс. за каждый день вынужденного простоя самолёта только за счёт лизинговых платежей. А общая недополученная выручка от простоя одного самолёта «Аэрофлота», по подсчётам аналитика НРА Аллы Юровой, может достигать 3 млн рублей в день.

В обращении на имя замминистра транспорта Игоря Чалика предлагается сократить процедуру до одного рабочего дня. Директор авиационного техцентра «Уральских авиалиний» Игорь Поддубный отмечает, что в Европе подобные разрешения выдаются в течение нескольких часов, а простой «однозначно повлияет на расписание полётов». Гендиректор Smartavia Сергей Савостин предложил предусмотреть механизмы, которые позволят продолжать полёты во время оформления разрешений. В Росавиации сообщили, что продолжают работу над проектом регламента и его обсуждение с профессиональным сообществом.

Ранее сообщалось, что чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот» в первом квартале 2021 года вырос в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,902 млрд рублей. Положительное влияние на выручку оказало восстановление полётной программы в международном сегменте за счёт роста частотности, возобновления полётов по ряду направлений и расширение полётов на внутренних линиях.